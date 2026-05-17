Cinci cetățeni străini depistați la Giurgiu, fără drept de călătorie în Spațiul Schengen Duminică, 17 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu polițiști de frontieră bulgari, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, au depistat cinci cetățeni străini care au încercat să intre ilegal în România, fără a deține documente de călătorie valabile.

În data de 16 mai a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu polițiști de frontieră bulgari, au oprit pentru control, pe DN 5, un autoturism înmatriculat în România.

Autoturismul era condus de un cetățean român, în vârstă de 51 de ani, și avea trei pasageri, cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, care circulau pe ruta Bulgaria-România.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au identificat doi cetățeni străini de origine nepaleză care nu dețineau documente valabile care să le permită dreptul de circulație în Spațiul Schengen.

Totodată, în urma verificărilor efectuate prin aplicația E-DAC, s-a constatat faptul că cei doi cetățeni nepalezi figurau cu alerte emise de autoritățile bulgare, în baza unor decizii de returnare.

În aceeași zi, în jurul orei 12:15, patrula mixtă aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona DN 5 a oprit pentru legitimare o persoană de sex masculin, aflată în proximitatea fostului punct de frontieră.

În urma legitimării și a verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că persoana în cauză nu posedă documente de călătorie valabile pentru Spațiul Schengen și a declarat că este cetățean marocan.

De asemenea, în aceeași zi, în jurul orei 20:50, polițiștii de frontieră au oprit pentru control, pe DN 5, un autocamion înmatriculat în România, condus de un cetățean turc, în vârstă de 37 de ani, care circula pe ruta Turcia-România și transporta fier.

În urma verificărilor efectuate asupra autocamionului, polițiștii de frontieră au constatat că șnurul asigurator era slăbit în partea dreaptă-față a semiremorcii. Ca urmare a controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, aceștia au descoperit, ascunse în interiorul autocamionului, două persoane, un cetățean turc și un cetățean iranian, care nu dețineau documente de călătorie valabile pentru Spațiul Schengen.

În cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de trecerea frauduloasă a frontierei de stat, față de cei cinci cetățeni străini, un cetățean turc, un cetățean iranian, un cetățean marocan și doi cetățeni nepalezi, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse măsurile legale prin unitatea de parchet competentă.

La scurt timp, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră, cu ocazia căreia au fost predați autorităților competente din Bulgaria cei cinci cetățeni străini, în vederea continuării cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității in spațiul Schengen si a gestionarii eficiente a fluxurilor migratorii.