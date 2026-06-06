Polițiștii de frontieră doljeni au depistat un urmărit internațional și o minoră dispărută care foloseau identități false Sâmbătă, 06 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial Poliției de Frontieră Dolj, în cooperare cu polițiștii de frontieră bulgari, au depistat în urma unui control efectuat în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ desfășurate pe DN56, un cetățean bulgar urmărit internațional și o minoră care au încercat să intre în România folosind documente de identitate aparținând altor persoane.

În data de 3 iunie 2026, în jurul orei 20.40, polițiștii de frontieră doljeni au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar. La verificarea documentelor prezentate de doi pasageri, o persoană de sex masculin și una de sex feminin, cetățeni bulgari, au fost constatate neconcordanțe între fotografiile din documente și fizionomia persoanelor controlate.

În urma verificărilor suplimentare, s-a stabilit că documentele prezentate erau autentice, însă aparțineau altor persoane. Cei doi au declarat că au recurs la această metodă pentru a ajunge în Germania, la membrii familiei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că pe numele bărbatului era emis, de autoritățile din Bulgaria, un mandat european de arestare pentru trafic de droguri.

De asemenea, cercetările au stabilit că persoana de sex feminin este minoră și figura ca persoană dispărută, din octombrie 2025, fiind dispuse măsurile legale pentru preluarea acesteia de către reprezentanții DGASPC Dolj.

Cetățeanul bulgar a fost predat lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în vederea continuării procedurilor legale.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals privind identitatea și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Acțiunea a beneficiat de cooperarea eficientă dintre structurile naționale și schimbul de informații realizat prin canalele de cooperare polițienească internațională, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, contribuind la creșterea nivelului de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.