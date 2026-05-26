Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 4-5 iunie 2026 Marți, 26 Mai 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi restricționată temporar pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj.

Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, moment în care traficul va fi oprit integral pe pod pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor.

Programul restricțiilor

Autovehicule ușoare: circulația va fi suspendată în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 – 21:00 .

. Autovehicule grele: circulația va fi suspendată în perioada 4 iunie 2026, ora 09:00 – 5 iunie 2026, ora 09:00.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:

Dolj: Calafat, Bechet

Calafat, Bechet Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Zimnicea, Turnu Măgurele Călărași: Călărași

Călărași Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră.

Recomandări pentru participanții la trafic: