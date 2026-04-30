Întâlnire oficială a șefilor autorităților de frontieră din statele membre ale Forumului Salzburg Joi, 30 Aprilie 2026

În perioada 28-29.04.2026, delegația Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române a participat, la Budapesta, Ungaria, la ”Întâlnirea șefilor autorităților de frontieră din statele membre ale Forumului Salzburg”, reuniune dedicată consolidării cooperării regionale în domeniul securității frontierelor și gestionării provocărilor actuale din sfera migrației ilegale.

Delegația României a fost condusă de domnul chestor principal de poliție Cornel-Laurian STOICA, inspector general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, care a reafirmat angajamentul instituției pentru dezvoltarea cooperării operaționale cu partenerii europeni și pentru menținerea unui nivel ridicat de securitate în regiune.

Evenimentul a reunit șefi și reprezentanți ai structurilor de frontieră din statele membre ale Forumului Salzburg, respectiv Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Polonia și România, oferind cadrul necesar pentru schimbul de informații, bune practici și identificarea unor soluții eficiente la provocările comune din regiune.

La reuniune au mai participat Serbia, Bosnia şi Herţegovina şi Kosovo, state din Balcanii de Vest, care fac parte din grupul de Prieteni ai Forumului Salzburg.

Discuțiile s-au concentrat asupra principalelor evoluții privind migrația ilegală, fiind realizată o analiză de ansamblu a situației actuale, cu accent pe măsurile adoptate de statele participante pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale. Totodată, participanții au prezentat experiențele naționale privind operaționalizarea sistemului EES (Entry/Exit System), subliniind importanța implementării coordonate a acestui instrument european pentru întărirea managementului integrat al frontierelor.

În cadrul reuniunii, delegația Poliției de Frontieră Române a evidențiat măsurile adoptate la nivel național pentru monitorizarea permanentă a dinamicii migrației ilegale, precum și contribuția activă a României la consolidarea securității regionale. A fost reafirmat rolul României ca partener de încredere în gestionarea provocărilor comune identificate de statele membre ale Forumului Salzburg, prin promovarea unei abordări coordonate și eficiente.

Participarea la această reuniune reconfirmă implicarea activă a Poliției de Frontieră Române în dezvoltarea cooperării internaționale și regionale, în vederea asigurării unui climat de siguranță și stabilitate la frontierele externe ale Uniunii Europene.

Informații de background

Forumul Salzburg reprezintă o platformă regională de cooperare între ministerele și autoritățile de interne din statele membre, respectiv Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Inițiat în anul 2000, la propunerea Austriei, Forumul are ca obiectiv consolidarea dialogului multilateral și a cooperării în domeniul securității interne, cu accent pe gestionarea frontierelor, migrație și combaterea criminalității transfrontaliere. Președinția este exercitată prin rotație de statele membre, România având ultima președinție în perioada 01.07-31.12.2022.