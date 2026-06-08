Două autoturisme în valoare de 200.000 de euro, descoperite de polițiștii de frontieră: documente false și serie de șasiu modificată Luni, 08 Iunie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, județul Arad, au depistat în trafic doi cetățeni ciprioți care au pus în circulație vehicule neînmatriculate, folosind certificate de înmatriculare false. De asemenea, într-unul dintre cazuri seria de șasiu a autovehiculului era modificată.

Weekendul trecut, în perioada 06-07 iunie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, au desfășurat controale aleatorii și nesistematice pe autostrada A1 Deva - Nădlac. În cadrul acestora, au fost oprite pentru control două autovehicule, înmatriculate în Marea Britanie și conduse de doi cetățeni ciprioți în vârstă de 34, respectiv 50 de ani.

În urma verificărilor s-a constatat că certificatele de înmatriculare nu întrunesc condițiile de formă și fond ale unor documente autentice. Totodată, seria de șasiu poansonată a unuia dintre vehicule nu prezenta caracteristicile specifice aplicate de producător, existând suspiciuni de contrafacere.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul instituției pentru continuarea verificărilor, iar autoturismele, evaluate la aproximativ 200.000 euro au fost indisponibilizate.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fal,s respectiv, tăinuire și fals material în înscrisuri oficiale urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.