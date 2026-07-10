Țigări în valoare de peste 88.000 lei, ascunse în plafon și pereții laterali ai unui microbuz, confiscate de poliţiştii de frontieră arădeni Vineri, 10 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Nădlac au confiscat aproximativ 2.900 pachete de țigări, în valoare de peste 88.000 lei, care urmau a fi scoase din țară. În cauză se fac cercetări pentru săvârşirea infracțiunii de contrabandă.

În data de 09 iulie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicații din apropierea frontierei. În cadrul acestor activități, a fost oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 25 de ani.

În urma controlului, a fost descoperită, în mai multe locașuri special amenajate, în plafonul microbuzului și în pereții laterali, cantitatea de peste 2.900 pachete de țigări.

Având în vedere cele constatate, polițiștii de frontieră au luat măsura confiscării țigărilor, în valoare totală de peste 88.000 lei. Totodată, microbuzul a fost indisponibilizat în vederea confiscării deoarece avea spații special amenajate pentru transportul țigărilor.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, la finalizare urmând a fi luate măsurile ce se impun.