O remorcă și un excavator compact, în valoare totală de 26.000 de euro, căutate de către autoritățile din Belgia, descoperite de polițiștii de frontieră Marți, 21 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pecica, au depistat, în urma unui control, un cetățean român care conducea un autoturism și tracta o remorcă pe care era transportat un excavator compact. În urma verificărilor, s-a constatat că atât remorca, cât și utilajul de mici dimensiuni figurau ca bunuri căutate pentru confiscare de autoritățile belgiene.

De asemenea, șoferul nu deținea permisul de conducere corespunzător categoriei ansamblului de vehicule.

În data de 21.07.2026 polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pecica au desfășurat controale aleatorii și nesistematice în zona de competență.

În cadrul acțiunii, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Polonia, condus de un cetățean român, în vârstă de 37 de ani, care tracta pe o remorcă un miniexcavator.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date specifice, polițiștii de frontieră au constatat că atât excavatorul de mici dimensiuni cât și remorca figurează ca bunuri căutate pentru confiscare, în baza unei alerte introduse de autoritățile din Belgia.

De asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că șoferul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte ansamblul de vehicule.

Ca urmare, excavatorul compact și remorca, estimate la aproximativ 26.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul instituției. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.