Armă cu aer comprimat şi peste 1.000 de alice descoperite într-un colet pe Aeroportul Cluj-Napoca Vineri, 05 Iunie 2026

O echipă comună formată din polițiști de frontieră şi inspectori vamali, alături de echipaje canine, a descoperit, în urma controlului unui colet sosit pe Aeroportul Cluj-Napoca, o armă cu ţeavă lungă şi 1.150 de alice.

În data de 04.06.2026, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, alături de echipaje canine, a efectuat controale asupra unor colete din zona Cargo.

În timpul verificărilor, într-unul dintre colete au fost descoperite o armă cu aer comprimat şi patru cutii metalice ce conţineau, în total, 1.150 de alice, dintre care 650 de alice cu vârf ascuţit din metal şi 500 de alice pentru arme cu aer comprimat.

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Polonia, către o persoană fizică din România.

Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armelor, bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt.

Poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor, faptă prevăzută de art. 342, alin. (2) din Codul penal.