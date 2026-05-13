Suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la SPF Turnu Măgurele Miercuri, 13 Mai 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma informării transmise de autoritățile bulgare, începând cu data de 13.05.2026, ora 10:30, activitatea feribotului „Bdin” sub pavilion bulgar, care operează pe ruta Nikopol – Turnu Măgurele, este suspendată temporar.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a intensificărilor de vânt, care nu permit desfășurarea traversărilor în condiții de siguranță.

Reluarea transportului fluvial va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea activității în siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru furnizarea de informații actualizate privind traficul către Republica Bulgaria.