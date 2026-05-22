Acțiuni intense la frontiera de vest: aproximativ 15.000 de persoane verificate în ultimele 48 de ore: substanțe susceptibile a fi interzise depistate la control Vineri, 22 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea au verificat în ultimele 48 de ore aproximativ 15.000 de persoane care au tranzitat frontiera națională. Două persoane, un cetățean din Belarus și unul din Polonia, au fost depistate cu substanțe susceptibile a fi interzise.

În ultimele 48 de ore, polițiștii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea au desfășurat controale aleatorii și nesistematice pentru a verifica identitatea și situația legală a persoanelor și pentru a preveni și combate faptele ilegale. În perioada menționată, au fost verificate aproximativ 15.000 de persoane care tranzitau frontiera națională.

În cadrul activităților specifice de control, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au identificat două persoane (un cetățean din Belarus și unul din Polonia) care dețineau în bagajele personale ambalaje și recipiente cu diverse substanțe susceptibile a fi stupefiante și halucinogene, care în urma cântăririi au indicat o greutate de aproximativ 56 de grame, în total.

Cei doi au declarat că urmau să meargă, împreună cu prietenii, la un eveniment care se va desfășura sâmbătă, în București.

Toate probele au fost ridicate și predate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea , urmând să fie sesizați procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Oradea, iar la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.