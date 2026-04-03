16 migranți din Irak și Siria, descoperiți ascunși într-un automarfar la Nădlac Luni, 06 Aprilie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat, ascunși într-un automarfar condus de un turc, 15 cetățeni din Irak și unul din Siria, care încercau să ajungă în vestul Europei, deși nu dețineau documentele necesare.

Azi, 06.04.2026, ora 00.30, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale pe căile de comunicație din apropierea frontierei. Cu această ocazie, a fost oprit la control, în baza unor informații oferite de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, pe autostrada A1, un automarfar înmatriculat în Turcia, condus de un cetăţean turc. Șoferul transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, role textile pe ruta Turcia - Polonia.

În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport, în urma căruia polițiștii de frontieră au descoperit, în compartimentul destinat transportului de marfă, printre bunurile transportate, 16 cetățeni străini. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului poliţiei de frontieră pentru cercetări. În cadrul verificărilor, colegii noștri au stabilit că persoanele sunt 15 cetățeni din Irak și unul cetățean din Siria, fără documente care să le confere dreptul de a călători în Spațiul Schengen.

În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.