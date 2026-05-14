Articole vestimentare, accesorii şi suplimente alimentare susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră la Nădlac Joi, 14 Mai 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat, în urma unor activități de control, într-un autocar, mai multe articole vestimentare, accesorii și suplimente alimentare susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 13.05.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe autostrada A1 Deva – Nădlac, în cadrul acțiunii HOT SPOT. Astfel, a fost oprit pentru control un autocar cu pasageri, înmatriculat în Turcia, condus de către un cetățean turc.

În baza analizei de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport, în urma căruia au fost descoperite mai multe bunuri.

Deoarece şoferul nu a putut prezenta documentele necesare de proveniență a mărfii transportate, a fost condus la sediul sectorului pentru efectuarea verificărilor specifice.

S-a procedat la verificarea bunurilor descoperite, în urma căreia polițiștii de frontieră au stabilit că acestea, respectiv 4.704 plicuri de suplimente alimentare, 2.091 bucăți articole vestimentare și două ceasuri, poartă însemnele unor marci înregistrate și sunt susceptibile de a fi contrafăcute. Având în vedere aspectele constatate, colegii noştri au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Suplimentele alimentare au fost predate lucrătorilor din cadrul Direcției de Sănătate Publică Arad în vederea luării măsurilor legale, iar articolele vestimentare au fost indisponibilizate la sediul instituției.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale.