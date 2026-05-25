Poliţiştii de frontieră bihoreni au indisponibilizat un utilaj de construcţii în valoare de 40.000 de euro Luni, 25 Mai 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au descoperit, în urma controalelor nesistematice efectuate în zona de competență, un utilaj de construcţii, în valoare de 40.000 euro, aflat într-un automarfar, condus de un cetățean român.

În data de 24.05.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. Cu această ocazie, a fost oprit pentru control un ansamblu rutier înmatriculat în România, condus de un cetățean român, care circula pe ruta Italia–România.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, a fost depistat în semiremorcă, un utilaj de constucţii care avea seria de caroserie poansonată și plăcuța martor cu seria de caroserie, ambele vizibil contrafăcute. De asemenea, anul fabricației era răzuit mecanic de pe toate geamurile utilajului.

Persoana și mijlocul de transport au fost transportate la sediul sectorului pentru efectuarea unor verificări suplimentare, unde s-a stabilit că valoarea utilajului transportat este de 40.000 de euro.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, fiind dispusă în acest caz indisponibilizarea utilajului.