Vizita delegației austriece la Poliția de Frontieră Română – un pas important pentru întărirea cooperării în domeniul securității la frontiere și gestionării migrației Joi, 23 Aprilie 2026

Poliția de Frontieră Română a găzduit recent vizita oficială a unei delegații din Republica Austria, condusă de domnul Christian Dorfel, Consilier de Stat pentru Afaceri Sociale, Integrare și Tineret din Austria Superioară. În cadrul vizitei, desfășurate între 21 și 23 aprilie 2026, au avut loc întâlniri importante la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara (ITPF) și al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) din București.

Vizita delegației a început în 21 aprilie a.c., cu o vizită la ITPF Timișoara, unde reprezentanții instituției le-au prezentat structura organizatorică și activitățile specifice desfășurate în zona de responsabilitate. Discuțiile s-au concentrat pe măsurile aplicate pentru gestionarea fluxurilor migratorii, cooperarea cu Agenția FRONTEX și provocările întâmpinate în controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene. De asemenea, delegația a avut oportunitatea de a vizita Punctul de Trecere a Frontierei Stamora Moravița, unde au fost prezentate facilitățile și procedurile de control.

Vizita a continuat la data de 23 aprilie a.c., la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din București, unde delegația a participat la o întâlnire în cadrul Centrului Operațional de Coordonare al IGPF. Au fost abordate teme legate de activitățile Poliției de Frontieră Române în domeniul migrației ilegale, securității frontierelor și implicării în operațiunile FRONTEX. De asemenea, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale și identificarea de soluții comune în vederea întăririi securității frontierelor Uniunii Europene.

Vizita a oferit o oportunitate privind schimbul de bune practici și de aprofundare a colaborării între Poliția de Frontieră Română și autoritățile austriece, cu scopul de a optimiza procedurile de control și de a îmbunătăți gestionarea migrației transfrontaliere. Poliția de Frontieră Română își reafirmă angajamentul de a coopera activ cu partenerii internaționali, contribuind astfel la o mai bună gestionare a frontierelor externe și la combaterea migrației ilegale.