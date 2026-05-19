Peste 67.000 de țigarete şi 21 kg de tutun, descoperite în bagajele a şase persoane pe Aeroportul Otopeni Marți, 19 Mai 2026

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele de cală şi de mână ale şase cetăţeni români, 67.300 de ţigarete şi peste 21 kg de tutun vrac.

În perioada 18-19.05.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat şase persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 21 și 55 de ani. Acestea veneau din Istanbul (Turcia) și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală şi de mână ale acestora, în urma cărora au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări, inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute, şi de tutun vrac. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 67.300 de țigarete (3.365 pachete) şi 21,59 kg de tutun vrac.

Ca urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de țigări şi tutun a fost reținută de către autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a şi art. 274 din Legea 86/2006.