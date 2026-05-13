Doi cetățeni vietnamezi, cercetați pentru dare de mită pe Aeroportul Henri Coandă Miercuri, 13 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportul Internațional Henri Coandă efectuează cercetări cu privire la două fapte de dare de mită, după ce doi cetățeni vietnamezi au încercat să ofere bani pentru a evita dispunerea măsurilor legale împotriva lor.

În data de 12 mai 2026, în jurul orei 09:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă s-a prezentat pentru a intra în România un cetățean vietnamez, sosit cu o cursă din direcția Istanbul.

După efectuarea formalităților de frontieră, acesta s-a deplasat în sala de vamă, unde și-a ridicat bagajele de cală, continuându-și deplasarea pe fluxul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

O echipă formată dintr-un polițist de frontieră și un lucrător vamal a efectuat controlul bagajelor, ocazie cu care au fost descoperite 5.000 de țigarete fără timbru fiscal, ascunse în pungi de tăiței.

Țigaretele au fost reținute de lucrătorul vamal, iar persoana a fost sancționată contravențional.

În timpul controlului, cetățeanul vietnamez a încercat să ofere, cu titlu de mită, suma de 400 de lei polițistului de frontieră și agentului vamal, pentru a nu fi luate mǎsurile legale. Lucrǎtorii au refuzat vehement suma de bani și au informat persoana ca fapta constituie infracțiune.

Un al doilea caz similar a avut loc în data de 28 aprilie 2026, când un alt cetățean vietnamez, sosit cu o aeronavă din direcția Doha, s-a prezentat pentru a intra în România.

După efectuarea formalităților de frontieră, acesta s-a deplasat în sala de vamă pentru ridicarea bagajelor de cală.

În momentul în care a fost selectat pentru control cetățeanul a încercat să ofere suma de 200 de lei polițistului de frontieră. Și de această dată, suma de bani a fost refuzată categoric.

În ambele situații a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.