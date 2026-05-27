Polițiștii de frontieră au salvat patru sturioni prinși în plase ilegale, în Marea Neagră Miercuri, 27 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Marea Neagră mai multe plase de pescuit ilegale, în lungime totală de peste 700 de metri, în care erau capturate patru exemplare de sturion.

În perioada 23-26.05.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Grup Nave Sulina au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona Mării Negre.

În timpul misiunilor, au fost descoperite unelte de pescuit confecționate din fir textil și multifilament, cu lungimea totală de peste 700 de metri, în care erau capturate patru exemplare de sturion.

Peştii au fost eliberaţi şi redaţi mediului natural, conform prevederilor legale în vigoare, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, iar polițiștii de frontieră desfășoară activități de identificare a autorilor.