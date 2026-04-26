Polițiștii de frontieră au salvat șase sturioni, cinci delfini și un rechin prinși în plase ilegale, la Marea Neagră Duminică, 26 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Marea Neagră mai multe plase de pescuit ilegale, în lungime totală de 950 de metri, în care erau capturate șase exemplare de sturion, cinci delfini și un rechin.

În data de 25.04.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Grup Nave Sulina, în cooperare cu lucrători din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și Poliția orașului Sulina, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona Mării Negre.

În timpul misiunii, în zona Cap Sahalin, au fost descoperite unelte de pescuit confecționate din fir textil și multifilament, cu lungimea totală de 950 de metri. În acestea erau capturate șase exemplare de sturion din specia păstrugă, cinci delfini și un rechin, toate în stare vie.

Exemplarele au fost eliberate și redate mediului natural, conform prevederilor legale în vigoare, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmită dosar penal sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol iar polițiștii de frontieră desfășoară activităti de indentificare a autorilor.