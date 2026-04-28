Poliţiştii de frontieră au descoperit 165 de tone de deșeuri în Portul Constanța Marți, 28 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu inspectori vamali și comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, au descoperit șase containere ce conțineau 165 de tone de materiale susceptibile a fi deșeuri, care urmau să fie importate în România.

În data de 27.04.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, au procedat la controlul fizic și documentar asupra a șase containere, sosite din Algeria, având ca destinație o societate comercială din România.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că în interiorul containerelor se aflau aproximativ 165 de tone de deșeuri (cenușă și zgură de topitorie), iar materialele identificate nu corespundeau caracteristicilor fizice ale mărfii declarate.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au concluzionat că există suspiciuni rezonabile ca respectivele materiale să fie deșeuri, conform HG nr. 856/2008 privind clasificarea deșeurilor.

Ca urmare a celor constatate, a fost dispusă măsura returnării celor șase containere în țara de expediție. Totodată, a fost întocmită lucrare penală pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Constanța.