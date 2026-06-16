Jucării susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 50.000 lei, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni Marți, 16 Iunie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Portul Constanța, peste 2.000 de jucării în valoare de aproximativ 50.000 de lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute.

În data de 15.06.2026, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța şi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România.

În urma verificărilor amănunțite, s-a constatat că, în interiorul containerului se aflau peste 2.000 de jucării, bunuri estimate la o valoare de aproximativ 50.000 de lei și susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază titularul mărcii înregistrate, iar bunurile au fost ridicate în vederea expertizării şi continuării cercetărilor. La finalizarea acestora, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.