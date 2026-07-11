Motor de ambarcațiune, în valoare de 30.000 de lei, căutat de autoritățile din Suedia, depistat de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Sâmbătă, 11 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea au descoperit, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență, un motor de ambarcațiune semnalat ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile suedeze.

În data de 09.07.2026, o echipă formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea, a desfășurat activități specifice pe linia identificării bunurilor semnalate ca fiind căutate de autoritățile din alte state.

În cadrul acțiunii, polițiștii de frontieră au identificat un motor de ambarcațiune marca Yamaha, de 150 C.P., care figura în bazele de date ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile din Suedia.

Având în vedere cele constatate, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar motorul, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.