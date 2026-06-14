Două motoare de ambarcațiune, în valoare de peste 57.000 de lei, căutate de autoritățile din Suedia, depistate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Duminică, 14 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au descoperit, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competență, două motoare de ambarcațiune semnalate ca fiind bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze.

În data de 12.06.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere, ocazie cu care au identificat două motoare de ambarcațiune aflate în posesia unui cetățean român.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date specifice, s-a constatat că ambele motoare figurează ca bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile suedeze.

În cauză, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Motoarele de ambarcațiune, în valoare totală de aproximativ 57.200 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.