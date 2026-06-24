Produse susceptibile a fi contrafăcute, evaluate la peste 500.000 de euro, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni Miercuri, 24 Iunie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa aproximativ 1.000 de produse constând în articole de încălțăminte și aspiratoare, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 euro.

În data de 22.06.2026, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea şi inspectori vamali ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China și destinat unei societăți comerciale din Franța.

În urma verificărilor amănunţite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 1.000 de articole de încălțăminte și aspiratoare, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute și estimate la o valoare de peste 500.000 de euro.

În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare, fapt ce poate prejudicia titularii drepturilor asupra acestora.

Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.