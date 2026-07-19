Autoturisme căutate de autoritățile germane, descoperite la Sânnicolau Mare Duminică, 19 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sânnicolau Mare au depistat un cetățean bulgar care transporta pe o platformǎ două autoturisme ce figurau în bazele de date ca bunuri căutate în vederea confiscării de către autoritățile din Germania.

Ieri, în jurul orei 09:15, în timpul desfășurării unor activități specifice pe DN 6, polițiștii de frontieră au oprit pentru control o autoutilitară înmatriculată în Țările de Jos, care tracta o remorcă înmatriculată în Bulgaria, pe care erau transportate douǎ autoturisme fǎrǎ numere de înmatriculare. La volanul autoutilitarei se afla un cetățean bulgar, în vârstă de 46 de ani.

În urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că cele două autoturisme transportate pe platformă figurează în bazele de date ca bunuri pentru care autoritățile din Germania au emis semnalări în vederea confiscării.

Autovehiculele, estimate de aproximativ 57.000 euro, au fost indisponibilizate la sediul instituției, iar în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.