Autoturism căutat de autorităţile din Italia, depistat de polițiștii de frontieră timișeni Vineri, 10 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravița, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, au depistat un autoturism în valoare de aproximativ 40.000 euro, semnalat ca fiind furat de autorităţile din Italia.

În data de 09 iulie a.c., în jurul orei 18:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, judeţul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control la frontieră, un cetăţean italian, în vârstă de 47 ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Italia.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autoturismul figurează în bazele de date Interpol ca furat, conform unei alerte introduse de către autorităţile din Italia.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 40.000 de euro, a fost indisponibilizat sediul Sectorului Poliției de Frontieră Moravița pentru continuarea cercetărilor.

În cauză cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun la finalizare.