Planificarea la evaluarea psihologică a candidaților în vederea participării la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență, organizate la Academia de Poliție Al I Cuza Joi, 23 Iulie 2026

Candidații cu domiciliul în București , recrutați de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră , înscriși la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență, organizate în anul 2026 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se vor prezenta în ziua de 27.07.2026 - ora 08:30 , la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, în vederea susținerii evaluării psihologice.

Candidații trebuie să se prezinte având asupra lor următoarele:

Actul de identitate aflat în perioada de valabilitate;

Pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea/rescrierea).

Candidaților le este interzisă, pe durata desfășurării evaluării psihologice, folosirea mijloacelor electronice de calcul, de înregistrare audio-video sau de comunicare.

Evaluarea psihologică este unică, indiferent de specialitatea/calificarea pentru care optează candidații și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul ”Apt/Inapt”, pentru admitere în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu (vor cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația) și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului avizului, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcția Resurse Umane.

Relații suplimentare pot fi solicitate în intervalul orar 08:00-16:00, la nr. de telefon: 021/316.25.98, int. 19334.