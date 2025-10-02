 
  2. Anunț privind recrutarea candidaților pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea, sesiunea septembrie-decembrie 2025

Anunț privind recrutarea candidaților pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea, sesiunea septembrie-decembrie 2025

Instituția de învățământ

Număr de locuri

 

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

 

Specialitate/calificarea

Agent de poliție de frontieră

 

240

din care

Romi

Minorități

2

2

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, sesiunea septembrie-decembrie 2025, se realizează de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române, prin intermediul platformei „HUB de servicii de la nivelul MAI”: https://hub.mai.gov.ro

Structurile de recrutare și județele arondate sunt prevăzute anexat.

Candidații își vor crea un cont în Hub și îl vor valida conform instrucțiunilor prezentate pe portal.

Completarea datelor de înscriere la concurs, precum și încărcarea documentelor solicitate se realizează la secțiunea Învățământ din Hub. Dimensiunea fiecărui document transmis nu trebuie să depășească 2 MB.

Candidații care optează pentru Școala de Pregătire a Poliției de Frontieră "Avram Iancu" - Oradea, care au domiciliul/reședința în alt județ decât cele menționate în anexă, sunt recrutați prin structurile de resurse umane subordonate Inspectoratului General al Poliției Române – inspectoratele de poliție județene.

Detalii privind înscrierea puteți obține accesând link-ul:

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe