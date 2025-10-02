Anunț privind recrutarea candidaților pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea, sesiunea septembrie-decembrie 2025 Joi, 02 Octombrie 2025

Instituția de învățământ Număr de locuri Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea Specialitate/calificarea Agent de poliție de frontieră 240 din care Romi Minorități 2 2

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, sesiunea septembrie-decembrie 2025, se realizează de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române, prin intermediul platformei „HUB de servicii de la nivelul MAI”: https://hub.mai.gov.ro

Structurile de recrutare și județele arondate sunt prevăzute anexat.

Candidații își vor crea un cont în Hub și îl vor valida conform instrucțiunilor prezentate pe portal.

Completarea datelor de înscriere la concurs, precum și încărcarea documentelor solicitate se realizează la secțiunea Învățământ din Hub. Dimensiunea fiecărui document transmis nu trebuie să depășească 2 MB.

Candidații care optează pentru Școala de Pregătire a Poliției de Frontieră "Avram Iancu" - Oradea, care au domiciliul/reședința în alt județ decât cele menționate în anexă, sunt recrutați prin structurile de resurse umane subordonate Inspectoratului General al Poliției Române – inspectoratele de poliție județene.

Detalii privind înscrierea puteți obține accesând link-ul: