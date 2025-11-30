Poliția de Frontieră Română utilizează drone pentru supravegherea frontierei și combaterea infracționalității transfrontaliere Duminică, 30 Noiembrie 2025

Poliția de Frontieră Română își consolidează permanent capacitatea de supraveghere și control a frontierei de stat prin integrarea tehnologiilor avansate în activitatea operativă. Sistemele aeriene fără echipaj (UAS) aflate în dotarea instituției reprezintă un instrument esențial în executarea misiunilor de supraveghere aeriană, menite să îmbunătățească monitorizarea frontierei de stat și să sprijine prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere sub toate formele.

În prezent, Poliția de Frontieră Română dispune de 38 de aeronave fără pilot la bord, dintre care 31 au fost achiziționate în perioada 2018–2024, 4 au intrat în dotare prin donații, 2 prin contracte de sponsorizare, iar una prin contract de comodat. Activitățile de organizare, planificare și coordonare a misiunilor aeriene sunt gestionate de structura specializată a instituției, care se ocupă și de monitorizarea operatorilor UAS, instruirea și licențierea acestora.

Până în prezent, 115 polițiști de frontieră au obținut certificarea pentru operarea aeronavelor fără pilot la bord, 12 sunt certificați ca instructori, iar 4 sunt examinatori/evaluatori în comisiile de certificare a operatorilor UAS.

De la începutul acestui an, operatorii Poliției de Frontieră au desfășurat numeroase misiuni aeriene care au contribuit la constatarea unor activități ilegale semnificative. Printre acestea se numără și destructurarea unei rețele de criminalitate organizată specializate în contrabanda cu țigări, acțiune realizată împreună cu procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava. Intervenția a vizat membri ai unui grup infracțional activ pe raza județului Suceava, implicați în introducerea ilegală în România a cantităților mari de țigarete de proveniență extracomunitară. În urma activităților investigative, au fost realizate percheziții, au fost ridicate peste 150.000 de țigarete, mijloace de transport și alte bunuri, iar patru inculpați au fost reținuți și ulterior arestați preventiv (https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-retea-de-contrabandisti-cu-tigari-destructurata-de-politistii-de-frontiera-si-procurorii-diicot-la-suceava-39657.html)

Pentru a crește performanța operațională în domeniul supravegherii aeriene, Poliția de Frontieră Română derulează în prezent demersuri pentru achiziționarea a 240 de sisteme UAS cu rază lungă, medie și scurtă de acțiune, precum și 24 de sisteme Counter-UAS, ce vor fi implementate în următoarele 12 luni în cadrul proiectului Readiness 2030.

Prin utilizarea tehnologiilor moderne și specializarea continuă a personalului, Poliția de Frontieră Română își consolidează capacitatea de reacție și contribuie la protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.