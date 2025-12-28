Produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 600.000 de lei, depistate de polițiștii de frontieră giurgiuveni Duminică, 28 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma verificării mai multor mijloace de transport aproximativ 3.800 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie si parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 24-27.12.2025, la diferite intervale orare, în cadrul unor acțiuni BLITZ, polițiști din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare și autoturisme care se deplasau pe ruta Turcia-Romania.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite 3.614 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie si parfumerie toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor cetățeni turci și moldoveni care nu au putut prezenta documente de proveniență.

De asemenea, și polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, în cadrul unei actiuni BLITZ, au oprit pentru control în data de 27.12.2025, la diferite intervale orare, pe DN 3, mai multe mijloace de transport înmatriculate în România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestora 131 articole vestimentare și de marochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și pentru care persoanele în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare totală de aproximativ 595.290 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.