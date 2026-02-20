Trafic de migranți și documente false, descoperite de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu Vineri, 20 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în zona de competență, patru persoane implicate într-un caz de migrație ilegală, precum și mai multe documente false.

În data de 18.02.2026, în jurul orei 00.50, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona DN5 – km 63,5, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean bulgar, care transporta trei pasageri.

În urma verificărilor efectuate cu ajutorul aplicaţiei eDAC și a controlului documentelor prezentate, s-a constatat faptul că două pașapoarte, două cărți de identitate și un permis de conducere, cu însemnele autorităţilor din Bulgaria, aparținând a doi dintre pasageri, nu îndeplineau condițiile de formă și fond specifice ale unor documente autentice, fiind false în totalitate.

Cercetările au fost continuate de către lucrători din cadrul Biroului pentru Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, stabilindu-se că între conducătorul auto, pasagerul din dreapta și cei doi pasageri cu documente false a existat o înțelegere prealabilă pentru preluarea și transportarea acestora în Germania, contra unei sume de bani.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți, trecere frauduloasă a frontierei de stat, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, prevăzute de Codul penal.

Totodată, autoturismul folosit la săvârșirea faptei, evaluat la aproximativ 25.000 lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

La data de 19.02.2026, în baza planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și autoritățile de frontieră din Bulgaria, cei doi cetățeni care au prezentat documente false au fost predați autorităților competente din statul vecin, în cadrul unei întrevederi de frontieră organizate în acest scop, pentru continuarea cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.