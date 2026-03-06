Contrabandă ingenioasă la frontieră: țigări în valoare de 63.000 de euro ascunse în podeaua unui camion cu furaje de soia vrac Vineri, 06 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, în colaborare cu inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Siret, au descoperit peste 16.000 de pachete de țigări fără timbru fiscal, ascunse într-un camion care transporta furaje de soia vrac, iar șoferul camionului a fost reținut pentru 24 de ore pentru contrabandă.

Țigările, în valoare de aproximativ 63.000 de euro, erau ascunse în două locuri special amenajate în podeaua și peretele remorcii, polițiștii de frontieră fiind nevoiți să folosească un compresor pentru a le putea scoate.

În data de 4 martie 2026, în jurul orei 17.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, pe sensul de intrare în România, s-a prezentat un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în Ucraina. Vehiculul era condus de un cetățean polonez, în vârstă de 51 de ani, care, conform documentelor de însoțire a mărfii, transporta furaje de soia vrac.

În baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au efectuat un control amănunțit al camionului, inclusiv prin scanare, existând suspiciuni privind transportul unor produse accizabile de proveniență extracomunitară.

În urma verificărilor, au fost descoperite două locuri special amenajate în podeaua și în peretele remorcii, unde erau ascunse 16.140 de pachete de țigări fără timbru fiscal, disimulate pentru a fi sustrase de la controlul vamal. Pentru extragerea țigaretelor ascunse în podea, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să utilizeze un compresor de aer.

În urma inventarierii, s-a stabilit că valoarea totală a țigaretelor se ridică la aproximativ 318.000 de lei (peste 63.000 de euro).

Întreaga cantitate de țigări a fost confiscată, iar camionul, evaluat la aproximativ 90.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, până la finalizarea cercetărilor.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, conform prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României. În data de 6 martie a.c., față de cetățeanul polonez a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările continuă, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, pentru documentarea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea la răspundere a acestora.