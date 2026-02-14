Cilindru compactor, furat din Marea Britanie, descoperit de polițiștii de frontieră suceveni Sâmbătă, 14 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au descoperit și indisponibilizat un cilindru compactor, utilaj folosit în construcții, în valoare de aproximativ 17.000 de euro, care figura în bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie.

În data de 13 februarie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, în baza schimbului de informații cu Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, au declanșat o acțiune pentru combaterea traficului de autovehicule și utilaje furate din străinătate

Astfel, în jurul orei 18.00, polițiștii de frontieră au identificat, în fața unui imobil aparținând unui cetățean român în vârstă de 54 de ani, un cilindru compactor. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că utilajul figurează cu alertă în bazele de date, având mențiunea „furat”, introdusă de autoritățile din Marea Britanie în data de 12 februarie a.c., cu o zi înainte de depistare.

Drept urmare, utilajul depistat, în valoare de 17.000 de euro a fost transportat și indisponibilizat la sediul instituției până la finalul cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră suceveni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, cercetările fiind continuate, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.