Două persoane arestate preventive pentru trafic de droguri de mare risc

Două persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc Sâmbătă, 21 Februarie 2026

Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, în cooperare cu lucrători din cadrul SCCO Maramureș, au descoperit asupra acestora diferite cantități de droguri de mare risc destinate vânzării.

La data de 19 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 25 și 26 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina inculpatului în vârstă de 26 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul noiembrie 2024 – februarie 2026, la diferite date de timp, inculpații au procurat și vândut, pe raza județului Maramureș, diferite cantități de de droguri de mare risc (4 CMC,”cristal” și metamfetamină), cu suma de 100 lei pentru o doză.

În acest context, unul dintre inculpați a comercializat și canabis, drog de risc, la prețul de 60 lei pentru un gram.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise, iar în urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost găsite și ridicate mai multe pungi și folii conținând droguri de risc și mare risc (canabis și 4 CMC), grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.