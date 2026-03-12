Țigări în valoare de aproximativ 43.000 de lei, descoperite în mașina unui sucevean oprit în trafic Joi, 12 Martie 2026

Polițiștii de frontieră suceveni cercetează un cetățean român în mașina căruia au descoperit 2.250 pachete de țigări fără timbru fiscal, în valoare de aproximativ 43.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă.

În data de 12 martie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 04:30, aceștia au oprit în trafic, pe raza localității Milișăuți, județul Suceava, un autoturism înmatriculat în România, despre care existau suspiciuni că ar transporta țigări de contrabandă. În interiorul vehiculului au fost observate mai multe cutii, precum și o geantă în care se aflau cartușe de țigări. De asemenea, în portbagaj se aflau alte cutii care conțineau țigarete.

Șoferul, un bărbat de 28 de ani, domiciliat în Suceava, nu a putut prezenta documente de proveniență pentru bunurile transportate, motiv pentru care atât el, cât și autoturismul au fost conduse la sediul instituției pentru continuarea verificărilor.

În urma inventarierii bunurilor din autoturism, a rezultat cantitatea de 2.250 de pachete de țigări (45.000 de țigarete) fără timbru fiscal, iar întreaga cantitate de țigarete, în valoare de aproximativ 43.425 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării. Totodată, autoturismul folosit pentru transport, estimat la aproximativ 10.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prevăzută și pedepsită de art. 452 alin. 1 litera h, din Legea. 227/2015 privind Codul Fiscal.

În continuare se efectuează cercetări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.