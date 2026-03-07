UPDATE: Cetǎțeanul polonez cercetat pentru contrabandă a fost arestat 30 de zile Sâmbătă, 07 Martie 2026

În continuarea cercetărilor efectuate în cazul capturii din data de 4 martie 2026, în care au fost descoperite 16.140 pachete țigări de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret, vă informăm că în data de 6 martie a.c., la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Rădăuți a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele șoferului polonez de 51 de ani, sub acuzația de contrabandă.