Autovehicule încărcate cu ţigări de contrabandă, descoperite în municipiul Iași Marți, 03 Martie 2026

Polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bivolari au descoperit și indisponibilizat în vederea confiscării, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competenţă, 130.000 de ţigarete de contrabandă, în valoare de 97.500 de lei, și două autovehicule, în valoare de 55.000 de lei, care erau folosite pentru săvârșirea actului infracțional. Făță de doi bărbați, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Pentru valorificarea unor informații deținute, polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bivolari, împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și a Sectorului Poliției de Frontieră Iași, au organizat o acţiune specifică pe raza municipiului Iași.

Astfel, pe timpul activităților desfășurate, au reușit prinderea în flagrant a doi cetățeni care transportau cu două autovehicule mai multe cutii voluminoase, pline cu țigarete.

În urma controalelor efectuate asupra mijloacelor de transport au fost descoperite 130.000 de ţigarete.

Țigările în valoare de 97.500 de lei și autovehiculele în valoare de 55.000 de lei au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

În continuarea activităților specifice, au fost puse în aplicare două mandate de percheziții domiciliare, la două locații de pe raza județului Iași, unde au fost descoperite nouă chingi din material textil specifice transportului coletelor cu țigări.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, față de cei doi bărbați, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași dispunând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.