O nouă promoție de elevi a Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea a depus jurământul militar, marcând începutul formării lor în Poliția de Frontieră

O nouă promoție de elevi a Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea a depus jurământul militar Vineri, 20 Februarie 2026

Vineri, 20 februarie 2026, la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „AVRAM IANCU” Oradea, s-a desfășurat festivitatea depunerii jurământului militar de către cea de-a 41-a serie de elevi admiși în urma susţinerii examenului de admitere din sesiunea septembrie-decembrie 2026.

Ceremonialul a debutat cu primirea invitaților și trecerea în revistă a formațiunilor de elevi iar în cuvântul de deschidere, doamna director, comisar-șef de poliție Felicia-Sanda VOICU, a punctat: ,,Asumați-vă riscurile și nu vă temeți! Fiecare dintre dumneavoastră, fată sau băiat sunteți mai bogați, mai profunzi și mai buni decât credeți! Păstrați-vă încrederea! Nu fiți dezamăgiți, dacă nu reușiți la prima încercare pentru că este un drum lung! Onorați prin implicare în pregătire, onorați prin responsabilitate și angajament încrederea pe care țara v-a acordat-o și cinstea de a deveni viitori polițiști de frontieră!.”

Festivitatea a avut loc în prezența domnului inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel-Laurian STOICA, precum și a reprezentanților autorităților locale și ai structurilor de ordine publică din municipiul Oradea. Participarea oficială a oferit evenimentului o notă solemnă, subliniind importanța acestui moment în evoluția profesională a viitorilor polițiști de frontieră.

În mesajul adresat elevilor cu ocazia depunerii jurământului militar, domnul chestor principal de poliție Cornel-Laurian STOICA, a transmis viitorilor polițişti de frontieră: „Prin jurământul rostit astăzi, intrați într-o instituție care joacă un rol esențial în securitatea națională și europeană. Poliția de Frontieră Română este o structură modernă, integrată în mecanismele de cooperare ale Uniunii Europene, aflată într-un proces continuu de adaptare la noile provocări generate de mobilitate, migrație, criminalitate transfrontalieră și digitalizare. Toți cei 237 de elevi care ați depus jurământul reprezentați viitorul instituției noastre.

Dragi elevi, păstrați emoția acestui moment. Ea vă va aminti de ce ați ales această cale în zilele grele și în misiunile solicitante. Jurământul pe care l-ați rostit astăzi trebuie să vă fie reper profesional și moral.”

Cei 237 de elevi care azi, au depus jurământul militar au fost declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere din perioada septembrie-decembrie 2025. Durata studiilor pentru această serie este de un an, iar curricula de învăţământ este permanent actualizată cu legislația incidentă domeniului de activitate și ținând cont de cerinţele actuale ale societăţii. De asemenea, la întocmirea curriculei de pregătire, un rol important îl are experienţa acumulată de instituția noastră din cooperarea avută cu alte instituții de pregătire polițienească din țară și din străinătate de-a lungul timpului.

Emoția momentului depunerii jurământului militar a fost la cote înalte și s-a simțit în rândul elevilor atât datorită prezenței la acest eveniment a familiilor și prietenilor, dar și a rostirii și conștientizării cuvintelor pătrunzătoare ale jurământului militar care produc o vibrație aparte.

Procesul de învăţământ pentru cei 237 elevi ai școlii este centrat pe formarea competenţelor din standardul de pregătire profesională, iar pentru formarea acestora au alături un corp de cadre didactice bine pregătite, competente şi dispun de o bază material-didactică care le acoperă toate nevoile. În aceeași bază material-didactică se înscriu și laboratoare de specialitate, zona de simulări tactice, laboratorul de limbi străine şi de informatică, care le stau la dispoziție în perioada de școlarizare.

Ceremonialul depunerii jurământului militar s-a încheiat cu defilarea formațiunilor de elevi, sub comanda diriginților și în aplauzele tuturor celor prezenţi.

Vă dorim mult succes și realizări depline în noua etapă pe care urmează să o parcurgeți!