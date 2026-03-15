Mii de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de către polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu Duminică, 15 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit peste 5.550 de articole vestimentare, de parfumerie și morochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 12-14 martie a.c., la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Compartimentului Sprijin Operativ au oprit pentru control pe DN 5, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, mai multe mijloace de transport, care se deplasau pe ruta Turcia - România.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite aproximativ 4.667 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice și de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate. Bunurile aparțineau unor cetățeni turci și români, pasageri ai autocarelor, cu vârste cuprinse între 25 și 61 de ani, pentru care aceștia nu au putut prezenta documente de proveniență sau autentificare.

De asemenea, și polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, în cadrul unei acțiuni BLITZ, au oprit pentru control pe DN 3, în data de 13.03.2026, în jurul orei 22.00, un autoturism înmatriculat în Republica Moldova, condus de către un cetățean moldovean.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestuia 144 de articole vestimentare, de parfumerie și morochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și care aparțineau șoferului autoturismului

Si polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat împreună cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova– Serviciul Echipe Mobile Calafat, au oprit pentru control pe DN 56, în data de 14.03.2026, în jurul orei 18.15, un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de către un cetățean bulgar.

Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestuia 745 de articole vestimentare și morochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și care aparțineau șoferului microbuzului.

Estimate la o valoare totală de aproximativ 1.446.140 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și au fost introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, față de persoanele în cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.



Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.