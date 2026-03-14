Conferință de presă privind principalele rezultate ale activității desfășurate de Poliția de Frontieră în domeniul prevenirii și combaterii traficului de țigarete, în anul 2025 Sâmbătă, 14 Martie 2026

Traficul ilicit cu țigarete reprezintă nu doar o problemă de securitate la frontieră, ci și una cu impact direct asupra economiei. Activitățile ilegale din acest domeniu generează pierderi semnificative la bugetul de stat, de ordinul sutelor de milioane de euro anual, afectând veniturile fiscale și mediul economic legal.

În acest context, Poliţia de Frontieră Română a acționat pentru protejarea frontierelor României, în beneficiul direct al cetățenilor.

Acțiunile operative, investițiile și deciziile instituționale au urmărit menținerea unui spațiu sigur, administrat profesionist, în care securitatea frontierelor este asigurată în paralel cu respectarea libertății de circulație.

Contextul fenomenului traficului ilicit de țigarete

În anul 2025, activitatea Poliției de Frontieră s-a desfășurat într-un context operațional complex. Criminalitatea transfrontalieră a continuat să se adapteze rapid, iar evoluțiile regionale au generat presiuni suplimentare asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Metodele utilizate de rețelele de criminalitate organizată sunt variate, traficul ilicit de țigarete manifestându-se în forme precum transporturi mici, ascunse în vehicule ori bagaje personale, în cantități mari introduse ilegal peste frontiera verde, în transporturi efectuate cu vehicule de mare tonaj, disimulate prin metoda „capac”, ori prin transporturi introduse în containere maritime.

Totodată, rețelele de criminalitate organizată au recurs și la metode mai sofisticate, precum operaționalizarea unor fabrici clandestine de producere a țigaretelor pe teritoriul național, cum a fost cazul celor descoperite în ultimii ani în județele Dolj, Buzău, Neamț, Iași ori Sibiu.

Contextul regional a influențat evoluția fenomenului, agresiunea armată din Ucraina modificând rutele de trafic din partea de nord-est. Astfel, la frontiera cu Ucraina s-a înregistrat o reducere a activităților de contrabandă cu țigări, însă grupările infracționale care acţionau în acest areal s-au orientat către alte rute, inclusiv prin alte state membre ale Uniunii Europene.

Rezultatele Poliției de Frontieră Române în 2025

În ceea ce privește activitatea operativă a Poliției de Frontieră, în anul 2025 au fost descoperite și reținute în vederea confiscării aproximativ 132 de milioane de țigarete, cu o valoare de piață estimată la 146 de milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate 65 de tone de tutun, precum și cantități mai mici de tutun pentru narghilea.

Prin comparație, în anul 2024 au fost reținute aproximativ 56 de milioane de țigarete, cu o valoare de aproape 60 de milioane de lei, precum și 14 tone de tutun.

Datele arată o creștere semnificativă a capturilor în anul 2025, cantitatea de țigări fiind de peste două ori mai mare iar cantitatea de tutun de peste patru ori mai mare.

În ceea ce privește anul 2026, în primele două luni polițiștii de frontieră au confiscat 4 milioane de țigarete și 100 de kilograme de tutun de narghilea.

Revenind la anul 2025, menţionăm că au fost destructurate trei grupări infracţionale organizate de mare risc implicate în producerea şi traficarea de ţigarete la nivel internaţional. În cadrul acestor acţiuni de amploare au fost efectuate 34 de percheziţii domiciliare şi 29 de percheziţii auto, consecutiv cărora au fost indisponibilizate în vederea confiscării peste 50 de milioane de ţigarete.

Totodată, în cadrul acestor acțiuni operative, un accent deosebit s-a pus și pe identificarea veniturilor obținute în urma săvârșirii infracțiunilor, reușindu-se indisponibilizarea în vederea instituirii de măsuri asigurătorii a aproximativ 200.000 de euro cash și a peste 40 de proprietăți, constând în bunuri mobile și imobile aparținând membrilor grupărilor infracționale.

Cele mai mari cantități de țigarete provenite din state terțe au fost descoperite în portul Constanța, unde, în lunile de vară, au fost reţinute 33 de milioane de țigarete care au pătruns pe teritoriul național în sistem containerizat, pe când cele mai mari cantități de țigarete provenite din contrafacere în spațiul unional ori eliberate spre consum într-un alt stat membru, respectiv 25 de milioane de țigarete, au fost descoperite la frontiera româno-bulgară.

De asemenea, menţionăm că fenomenul contrabandei la frontierele României nu a avut ca obiect doar produsele din tutun, existând și numeroase cazuri circumscrise traficului cu alcool, arme sau cu bunuri de larg consum susceptibile a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală. Spre exemplu, în ceea ce privește traficul ilegal cu alcool, în perioada de referință, polițiștii de frontieră au confiscat peste 10.000 de litri de alcool, cantitate aproape dublă față de anul 2024, când au fost indisponibilizați 5.300 de litri.

Cazuri relevante

Pentru a ilustra modul concret în care acționează rețelele de criminalitate organizată, menţionăm pe scurt câteva cazuri relevante.

Primul caz vizează destructurarea unei grupări infracționale implicate în producerea și comercializarea ilegală de țigarete în afara antrepozitului fiscal în care, în luna aprilie a anului 2025, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT din cadrul Serviciul Teritorial Iași, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară în 8 județe și în municipiul București.

În urma acțiunii au fost descoperite peste 13 milioane de țigarete, precum și sume de bani, documente, autovehicule și echipamente utilizate în activitatea infracțională.

Un al doilea caz a fost documentat în vara anului 2025, când a fost descoperită o fabrică ilegală de producere și ambalare a țigaretelor a cărei activitate era organizată în mai multe spații industriale din județele Sibiu și Brașov.

Fabrica era dotată cu linii complete de procesare a tutunului, de producere a țigaretelor și de ambalare a acestora, fiind operată de cetățeni moldoveni și ucraineni.

În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 23 de milioane de țigarete și peste 60 de tone de tutun, în valoare de aproximativ 150 de milioane de lei.

Cel mai recent caz a fost înregistrat ieri, 13 martie.

Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu inspectorii din cadrul Direcției Reginal Vamale Craiova şi autorităţile locale, acționând în baza analizei de risc, au oprit pentru control un camion înmatriculat în Turcia care se deplasa pe ruta Turcia – Germania, având ca marfă declarată piese auto.

În urma controlului efectuat, s-a constatat că sigiliul compartimentului de marfă al camionului era rupt și ulterior relipit.

În interiorul mijlocului de transport, printre bunurile, au fost descoperite 60.000 de țigarete cu timbru de acciză turcesc, precum și 106 pistoale și 131 de încărcătoare aferente acestora.

În prezent se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabanda, contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faţă de cetăţeanul turc fiind luată măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Evoluția pieței negre a țigaretelor

Potrivit unui studiu realizat de Novel Research, piața neagră a țigaretelor a ajuns în anul 2025 la 10,6% din totalul consumului, în creștere față de anul anterior. Totodată, în luna noiembrie, nivelul pieței ilicite a atins căta de 12,6%, ceea ce reprezintă cea mai mare valoare înregistrată în ultimii cinci ani.

Există riscul ca această tendință să continue.

Situația economică din regiune, evoluția conflictului din Ucraina și preţurile mai mici din statele vecine au aptitudinea de a stimula activităţile de trafic ilicit de ţigarete.

Un factor important îl reprezintă diferențele de taxare, inclusiv calendarul de creștere treptată a accizelor aplicat în Bulgaria până în anul 2029, care menține o diferență semnificativă de preț față de piața din România.

În acest context, Poliția de Frontieră Română își adaptează permanent metodele de lucru, consolidând supravegherea frontierelor, dezvoltând capacitatea de analiză a riscurilor şi întărind cooperarea cu instituţiile partenere din ţară şi din străinătate.

Concluzie

Aceste cazuri reflectă nivelul de organizare al rețelelor implicate în traficarea produselor din tutun și confirmă necesitatea unor acțiuni operative constante, desfășurate în cooperare cu celelalte autorităţi de aplicare a legii.

Chiar dacă rezultatele obținute în cursul anului 2025 au fost unele bune, ele nu au fost de natură a conduce la diminuarea fenomenului, întrucât, așa cum am menționat anterior, în anul precedent au fost atinse cele mai mari cote ale pieței ilicite din ultimii 5 ani.

În concluzie, combaterea contrabandei cu produse din tutun rămâne o prioritate instituțională pentru Poliția de Frontieră Română.

Prin aceste demersuri urmărim nu doar protejarea frontierelor, ci și protejarea economiei și a intereselor statului român.