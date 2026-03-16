Două baterii hibride furate din Germania, confiscate la frontieră Luni, 16 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări în privinţa unui bărbat cu dublă cetățenie, în autoturismul căruia au fost descoperite, la controlul de frontieră, două baterii hibride furate din Germania.

În data de 14 martie a.c., în jurul orei 08.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița - ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, un bărbat cu cetățenie româno-moldoveană, în vârstă de 64 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în R. Moldova.

În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport și persoanei, ocazie cu care au fost descoperite, în portbagajul autoturismului, două baterii hibride pentru autoturisme, pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a bunurilor, au fost efectuate verificări suplimentare prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, ocazie cu care polițiștii de frontieră au stabilit că acestea fac obiectul unui dosar penal de furt, în Germania.

Cu privire la bunurile descoperite, bărbatul a declarat că a fost abordat de un conațional, în Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, care l-a rugat să transporte cele două baterii hibride până într-o parcare din proximitatea Punctului de Trecere a Frontierei Albița. Acesta a mai menționat că nu are cunoștință despre faptul că bunurile sunt furate sau implicate în vreun litigiu.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reținerii bunurilor, în valoare totală de 20.000 de lei, în vederea continuării cercetărilor și stabilirii provenienței acestora.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.