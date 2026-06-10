Paisprezece irakieni descoperiți ascunși într-un camion care transporta apă Miercuri, 10 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj și cu omologii bulgari, au depistat paisprezece cetățeni din Irak care au încercat să intre ilegal în România, ascunși în compartimentul de marfă al unui autocamion.

Aceștia au intrat în mijlocul de transport printr-o trapă de acces amenajată în podeaua compartimentului remorcii, care le-a permis să pătrundă în camion fără să deterioreze sigiliul vamal.

În data de 09.06.2026, în jurul orei 05.40, în parcarea din proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj și polițiști de frontieră bulgari, au selectat pentru control un autocamion înmatriculat în România.

Autovehiculul era condus de un cetățean turc, în vârstă de 46 de ani, care circula pe ruta Turcia–România și transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, baxuri de apă.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, în compartimentul de marfă au fost descoperite 14 persoane de sex masculin, de origine afro-asiatică, care nu dețineau documente de identitate.

Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că șoferul autocamionului a prezentat pentru legitimare o carte de identitate bulgărească falsă și, ulterior, a fost identificat pe baza unui document autentic emis de autoritățile turce. Totodată, asupra celor 14 cetățeni străini au fost descoperite documente de solicitant de azil emise de autoritățile bulgare.

Verificările efectuate prin canalele de cooperare polițienească au evidențiat existența unor alerte pentru trei dintre persoanele depistate, emise de România, Bulgaria și Germania, privind refuzul intrării și șederii pe teritoriul statelor membre sau aplicarea unei decizii de returnare.

Totodată, colegii noștri au constatat că în podeaua compartimentului de marfă al semiremorcii fusese amenajată o trapă specială de acces, care permitea pătrunderea în interior fără deteriorarea sau compromiterea sigiliului vamal.

În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului competent, au întocmit dosar penal pe numele cetățeanului turc și efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți, trecere frauduloasă a frontierei de stat și uz de fals.

În aceeași zi, cei 14 cetățeni străini, identificați ca fiind din Irak, au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.