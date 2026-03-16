Autoturisme în valoare de peste 230.000 de lei, căutate de autorități, descoperite la Punctul de Frontieră Sculeni

Autoturisme în valoare de peste 230.000 de lei, căutate de autorități, descoperite la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni Luni, 16 Martie 2026

Poliţişti de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor două autoturisme căutate de autorități, a căror valoare depășește suma de 230.000 de lei.

În data de 14 martie a.c., în jurul orei 11.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, un bărbat cu cetățenie română, în vârstă de 32 de ani. Acesta conducea un autoturism, an de fabricație 2019.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a mijlocului de transport, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Spania.

În data de 15 martie a.c., în jurul orei 17.00, în același punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei un bărbat cu cetățenie R. Moldova, în vârstă de 21 de ani. Acesta conducea un autoturism, an fabricație 2023, ce avea aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare polonez, iar proprietarul în acte era o societate din Polonia.

Deoarece certificatul de înmatriculare prezentat la control pentru autoturism figura, din data de 13 martie a.c., ca fiind căutat pentru confiscare, tânărul folosea o altă cheie decât cea originală, iar colegii noștri l-au indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cele două cauze pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismele, în valoare de aproximativ 237.500 de lei, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.