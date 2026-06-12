Acțiune BLITZ la Calafat: polițiștii de frontieră au descoperit într-un autocamion țigarete de contrabandă în valoare de peste 76.000 de lei Vineri, 12 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip Blitz, peste 50.000 de țigarete cu timbru fiscal turcesc, ascunse într-un autocamion care circula pe ruta Turcia-Germania.

În data de 11 iunie 2026, în jurul orei 09.15, în parcarea din proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe DN 56, polițiștii de frontieră, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au desfășurat o acțiune de tip „Blitz”. Pentru control a fost selectat un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, înmatriculat în Turcia și condus de un cetățean turc în vârstă de 48 de ani.

Conform documentelor de transport, autocamionul transporta textile, piese auto și covoare către Germania. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că sigiliul aplicat pe semiremorcă prezenta urme de intervenție, respectiv șnurul asigurator era rupt și relipit.

Ca urmare a extinderii controlului, în interiorul spațiului pentru marfă au fost descoperite mai multe cutii de carton ascunse printre mărfurile transportate, care conțineau țigarete cu timbru fiscal turcesc.

În urma inventarierii, a rezultat cantitatea totală de 50.940 de țigarete (2.547 de pachete de țigări), cu o valoare estimată la aproximativ 76.400 de lei.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluțiile legale care se impun, iar întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.