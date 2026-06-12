Deschiderea ocazională a unui punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș

La inițiativa Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu autoritățile române și sârbe, va fi deschis temporar un punct de trecere a frontierei în zona comunei Uivar, județul Timiș. Acesta va funcționa pe pista de biciclete amenajată de-a lungul canalului Bega, între Timișoara (România) și Zrenjanin (Serbia).
Punctul de trecere va avea următorul program de funcționare:
- 13-14 iunie 2026, între orele08:00–20:00;
- 26-27-28 iunie 2026, între orele 08:00–20:00;
- 03-04-05 iulie 2026, între orele 08:00–20:00;
- 24-25-26 iulie 2026, între orele 08:00–20:00; (inclusiv pentru traversare pe apă).
- 05-06-07-08-09 august 2026, între orele 08:00–20:00;
- 28-29-30 august 2026, între orele 08:00-20:00.
Scopul acestei deschideri temporare este de a încuraja mobilitatea transfrontalieră și de a atrage vizitatori în contextul evenimentelor culturale desfășurate pe ambele maluri ale canalului Bega, în România și Serbia.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și sigure a formalităților de trecere a frontierei pentru participanții la evenimente, cât și pentru turiști.
Atenție! Persoanele care doresc să tranziteze frontiera în Serbia trebuie să dețină un document de călătorie valabil – carte de identitate sau pașaport. În cazul minorilor este obligatorie prezentarea tuturor documentelor legale necesare pentru ieșirea din țară, conform legislației în vigoare.