Țigări de aproximativ 350.000 de lei ascunse prin metoda „capac” depistate de polițiștii de frontieră la Rădăuți Prut Marți, 03 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cetățean moldovean, care a fost depistat la volanul unui microbuz încărcat cu colete în interiorul cărora erau ascunse țigări.

În data de 02 martie a.c., în jurul orei 05.45, un echipaj format din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut - ITPF Iași a oprit în localitatea Rădăuți Prut un microbuz înmatriculat în R. Moldova, condus de un cetățean moldovean, în vârstă de 35 de ani.

Acesta a declarat polițiștilor de frontieră că transportă fructe, însă colegii noștri au avut suspiciuni cu privire la marfa declarată, motiv pentru care au condus microbuzul la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut în vederea efectuării unui control amănunțit.

Cu această ocazie, colegii noștri au verificat conținutul încărcăturii, iar după primele rânduri de cutii în care se aflau mere, au descoperit, ascunse prin metoda „capac”, 55 de cutii cu țigarete cu timbru de acciză R. Moldova.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 550.000 de țigarete (27.500 pachete), în valoare totală de 344.750 de lei. Microbuzul implicat în activitatea de transport, evaluat la suma de 17.500 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cauză se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, urmând a fi stabilită întreaga arie infracțională și toate persoanele implicate.