Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţişti de frontieră ieșeni şi omologii din Republica Moldova Duminică, 01 Martie 2026

În urma unei acțiuni comune între poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi structuri de frontieră din Republica Moldova au fost depistate patru persoane implicate în trafic de migranţi. Cei patru au intenționat să ajute șase cetăţeni din Bangladesh, identificaţi de poliţiştii de frontieră români după ce au încercat să treacă ilegal graniţa din ţara vecină.

În data de 28 februarie a.c., polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, împreună cu polițiști de frontieră din R. Moldova au desfășurat o acțiune comună, pe cele două maluri ale râului Prut, în urma căreia au probat activitatea infracțională a patru persoane - două pe teritoriul României și două pe teritoriul Republicii Moldova, implicate în traficul de migranţi.

Pe teritoriul național, polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești - ITPF Iaşi au organizat o acțiune specifică, pe timpul căreia au observat, pe direcția localității de frontieră Prisăcani, mai multe persoane care nu își justificau prezența în zonă, fapt pentru care colegii noștri au procedat la monitorizarea acestora.

În scurt timp, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul sectorului, iar în urma legitimării persoanelor au stabilit că acestea sunt șase cetățeni din Bangladesh, cu vârste cuprinse între 23 și 45 de ani.

Concomitent, alți polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași și Sectorului Poliției de Frontieră Răducăneni au depistat pe DJ 249, în localitatea de frontieră Prisăcani, două autoturisme, unul înmatriculat în județul Călărași, iar al doilea înmatriculat în județul Iași, care circula în regim TAXI, despre care au existat suspiciuni rezonabile că urmau să preia migranții. În urma legitimării ocupanților mijloacelor de transport, colegii noștri au stabilit că sunt doi cetățeni români.

Pe timpul cercetărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că cei șase cetăţeni au trecut râul Prut, cu scopul de a ajunge în vestul României. După ce au încercat să intre ilegal în România, persoanele urmau să fie preluate cu cele două autoturisme pentru a fi transportate la Timișoara, în schimbul sumei de 2.900 de euro.

În același timp, pe teritoriul statului vecin, polițiști de frontieră din R. Moldova au monitorizat și reținut două persoane. Pe timpul cercetărilor, omologii noștri au stabilit că acestea au organizat trecerea ilegală a grupului de cetățeni din Bangladesh, folosind o barcă gonflabilă pentru a transporta persoanele peste râul Prut. Cetățenii au fost reținuți pe teritoriul R. Moldova pentru 72 de ore, fiind plasați în izolatorul de detenție preventivă al IP Ungheni.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la trafic de migranţi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar cetățenii străini au fost predați autorităţilor de frontieră din R.Moldova, în baza Acordului de Readmisie încheiat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

Autoritățile de frontieră din cele două state vor colabora în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi siguranţă la frontiera comună.