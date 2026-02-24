Captură record la frontieră: Polițiștii confiscă bunuri contrafăcute de 7 milioane lei și mii de țigarete. Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile Marți, 24 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în noaptea de 22 februarie 2026, pe autostrada A2, la stația de taxare Fetești, peste 30.000 de articole susceptibile a fi contrafăcute și mii de pachete de țigări de proveniență duty-free, ascunse într-un autocamion înmatriculat în România. Valoarea totală a bunurilor ridicate depășește 7,1 milioane de lei, iar șoferul, cetățean turc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

În data de 22 februarie 2026, în jurul orei 01.00, pe autostrada A2, sensul de mers către București, în zona stației de taxare Fetești, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Fetești au oprit pentru control un autocamion înmatriculat în România, condus de un cetățean turc.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport au fost descoperite 30.880 de articole vestimentare, parfumuri și produse de marochinărie, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare estimată de aproximativ 7.108.700 lei dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, precum și 2.370 de pachete de țigări (aproximativ 47.400 țigarete), în valoare estimată de aproximativ 71.100 lei de proveniență duty-free, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru comercializarea produselor.

Întreaga cantitate de bunuri în valoare de 7.179.800 lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar pe numele persoanei în cauză a fost întocmită lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată și contrabandă. Autocamionul a fost indisponibilizat, iar pe numele bărbatului s-a dispus mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, urmând ca autoritățile să dispună măsurile legale corespunzătoare. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.