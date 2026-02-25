Două autoturisme, în valoare totală de 100.000 de euro, căutate pentru confiscare, depistate la frontieră Miercuri, 25 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră români au identificat și indisponibilizat două autoturisme semnalate ca fiind căutate pentru confiscare de autoritățile din Polonia și Germania. Autovehiculele, cu o valoare cumulată estimată la aproximativ 100.000 de euro, au fost descoperite în județele Constanța și Caraș-Severin.

La data de 24 februarie 2026, în zona de acces a Portului Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă - Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea, împreună cu ofițeri Frontex, au efectuat un control în incinta unui operator portuar asupra unui autoturism înmatriculat în Polonia, aflat în posesia unui cetățean georgian. În urma verificării documentelor și a seriei de șasiu, s-a constatat că vehiculul figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare de autoritățile poloneze. Autoturismul, estimat la aproximativ 70.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO pentru a fi exportat în Georgia.

În aceeași zi, în jurul orei 16:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Moldova-Veche, aflați în misiune pe DN 57A, în localitatea Divici, județul Caraș-Severin, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean român în vârstă de 26 de ani. Verificările efectuate în bazele de date au arătat că și acest autovehicul figura ca „bun pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile germane. Valoarea estimată a autoturismului este de aproximativ 30.000 de euro.

În ambele situații, vehiculele au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor, iar polițiștii de frontieră efectuează demersurile procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun la finalizarea verificărilor.