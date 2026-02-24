Operaționalizarea sistemului de intrare/ieșire (EES) la toate punctele de trecere a frontierei Marți, 24 Februarie 2026

Începând cu data de 02 martie 2026, sistemul Entry/Exit (EES) se va extinde și la celelalte puncte de trecere a frontierei, astfel:

frontiera româno-moldovenească: Albița, Bumbăta, Galați (rutier), Galați (feroviar), Iași (feroviar), Sculeni;

Albița, Bumbăta, Galați (rutier), Galați (feroviar), Iași (feroviar), Sculeni; frontiera româno-sârbă: Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orșova, Porțile de Fier II, Stamora-Moravița (feroviar);

Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orșova, Porțile de Fier II, Stamora-Moravița (feroviar); frontiera româno-ucraineană: Halmeu (feroviar), Isaccea , Tulcea (portuar), Vicșani (feroviar);

Halmeu (feroviar), Isaccea Tulcea (portuar), Vicșani (feroviar); frontiera maritimă (Marea Neagră): Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina;

Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina; frontiera aeriană: Aeroport Henri Coandă - Otopeni;

Aeroport Henri Coandă - Otopeni; frontiera fluvială (Dunărea): Brăila (portuar), Cernavodă (portuar), Calafat (portuar).

Sistemul a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025, prin extindere graduală în punctele de trecere, acesta urmând să fie operaţionalizat la nivelul întregii frontiere externe a României, asigurând aplicarea unitară și eficientă a procedurilor de control.

Reamintim faptul că EES este un sistem electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii autorizate.

Sistemul nu modifică drepturile de călătorie existente şi are următoarele obiective :

Modernizează gestionarea frontierelor în țările europene, prin înregistrarea electronică a intrărilor și ieșirilor resortisanților din țări terțe sau a refuzului intrării

a intrărilor și ieșirilor resortisanților din țări terțe sau a refuzului intrării Eficientizează controalele la frontieră , îmbunătățind treptat experiența călătorilor

, îmbunătățind treptat experiența călătorilor Combate în mod eficace fraudele de identitate prin colectarea de date biometrice

prin colectarea de date biometrice Îmbunătățește securitatea în cadrul UE

în cadrul UE Contribuie la combaterea terorismului și a formelor grave de criminalitate organizată, acționând ca un instrument de verificare a identității.

Aplicabilitate

EES se aplică cetățenilor statelor terțe (care nu sunt membre ale Uniunii Europene) admiși pentru șederi pe termen scurt, inclusiv cetățenilor Republica Moldova, precum și membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii care nu dețin un permis de ședere.

Sunt exceptați de la prelevarea amprentelor:

copiii sub 12 ani;

persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă.

Nu intră sub incidența sistemului:

cetățenii statelor terțe care dețin un permis de ședere sau o viză de lungă ședere eliberată de un stat membru al Uniunii Europene;

membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere.

Desfășurarea controlului la frontieră

La prima intrare după operaționalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate, contribuind la reducerea timpului de procesare la frontieră, pe termen lung.

În situația îndeplinirii condițiilor legale de intrare, accesul va fi permis și înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a șederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem și comunicat persoanei în cauză.

Protecția datelor

Datele colectate în cadrul EES sunt stocate pentru o perioadă de 3 ani sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere, cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor, conform cadrului legal aplicabil.

Recomandări

Pentru a evita întârzierile în procesul de control la trecerea frontierei, persoanele care beneficiază de excepții de la implementarea în sistemul EES sunt rugate să prezinte, încă de la momentul controlului, documentele justificative care atestă acest statut.

Informații suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene dedicată Sistemului de Intrare/Ieșire [https://travel-europe.europa.eu/ees\_en](https://travel-europe.europa.eu/ees_en).