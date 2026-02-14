Aproximativ 3.400 de metri de plase de pescuit și peste 400 kg de pește capturat ilegal, descoperite de către polițiștii de frontieră tulceni Sâmbătă, 14 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit plase de pescuit din fir textil, monofilament și multifilament, cu o lungime totală de aproximativ 3.400 de metri, în care erau capturate peste 400 kg de pește.

La data de 06.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în Delta Dunării. În cadrul acțiunii, au fost descoperite plase de pescuit de tip monofilament și multifilament, în lungime de peste 1.600 de metri, în care erau capturate 56 kg de pește.

La data de 12.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, în cooperare cu inspectori ai Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, au identificat în zona lacului Leahova plase de pescuit din fir textil și multifilament, cu o lungime totală de peste 1.000 de metri, în care se aflau 60 kg de pește.

În ziua următoare, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în Delta Dunării. În cadrul acțiunii, au fost descoperite plase de pescuit de tip monofilament, în lungime de peste 700 de metri, în care erau capturate 290 kg de pește.

Întreaga cantitate de pește a fost predată unor societăți comerciale de profil, iar plasele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În fiecare dintre cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.